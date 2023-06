IMD verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 36 milioni

(Teleborsa) -, società bergamasca attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 36,2 milioni di euro, dopo aver5,97 milioni di euro (di cui 5,43 in aumento di capitale e 541.200 euro rivenienti dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe in vendita). Ildi collocamento è pari a 2,05 euro per azione, vicino al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2,00 e 2,40 euro per azione).Ilsi attesta al 15% (16,49% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe). Dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, glisono: Alefra S.r.l. (società interamente controllata dal presidente e AD Aniello Aliberti) con il 65,51%, Aniello Aliberti con il 8,15%, azioni proprie per il 1,84% e Dornier MedTech GmbH con il 9,50%.Alla data odierna, ilè composto da 5 membri: Aniello Aliberti (presidente e AD); Gabriele Patelli (amministratore); Luca Conca (amministratore); Laura Bresciani (amministratore); Cristiana Cattaneo (amministratore indipendente). L'ingresso degli amministratori Andrea Messuti e Yau Chung Wong è subordinato all'inizio delle negoziazioni.Al 31 dicembre 2022, il gruppo presenta unpari a circa 42,6 milioni di euro, di cui circa il 72% realizzato all'estero (in particolare, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Francia).L'su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, è prevista il 3 luglio, con ila Piazza Affari il 7 luglio.è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.