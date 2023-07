AstraZeneca in calo per dati deludenti su test farmaco per cancro al polmone

AstraZeneca

(Teleborsa) - Le azioni di, multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese, sono inperché i rhanno sollevato preoccupazioni sul fatto che il farmaco potrebbe non funzionare bene come previsto.I primi risultati di Fase III per il farmaco, denominato, hanno dimostrato "un miglioramento statisticamente significativo" in quanto a "progression-free survival" rispetto alla chemioterapia standard nella malattia localmente avanzata o metastatica trattata in precedenza, si legge in una nota.Tuttavia, il titolo è in calo poiché gli investitorisul successo dello studio in termini di progression-free survival e quanto più a lungo hanno vissuto i pazienti. Inoltre, la società ha riportato alcuni decessi nel processo, sollevando preoccupazioni per la sicurezza. Il processo di valutazione sta continuando perché i dati non sono ancora completamente maturi.Peggiora la performance di, con un, portandosi a 107,3 sterline. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 105,2 e successiva 103,1. Resistenza a 109,9.