Chiusura anticipata in rialzo per Wall Street

(Teleborsa) - Chiusura anticipata positiva per Wall Street in questa seduta ridotta, in vista della festività di domani per celebrare il giorno dell'Indipendenza. Ilè stabile e si posiziona su 34.418 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.456 punti.Pressoché invariato il(+0,19%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,14%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,07%),(+0,69%) e(+0,67%). Il settore, con il suo -0,82%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,86%),(+1,37%),(+1,35%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,36%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,2%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,92%.Tra idel Nasdaq 100,(+17,41%),(+7,26%),(+6,95%) e(+3,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,84%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,62%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,44%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%.