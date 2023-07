ANIA, Farina: "Pronti per grandi sfide del nostro tempo"

(Teleborsa) - In corso questa mattina presso l'Auditorium Parco della Musica l'Assemblea annuale dell'Ania, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Come da programma dal palco, interverranno la presidente, il ministro delle Imprese e del made in Italyed il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass)"In questo momento l'economia italiana è la più avanzata, è in testa, rispetto alle varie economie, con un rapporto di incidenza fra le materie prime fornite e Prodotto interno lordo del 38%, mentre la Germania è al 30% – ha affermatodal palco dell'assemblea dell'Ania –. L'Italia guida la crescita europea mentre gli altri grandi paesi europei sono dietro di noi, ma la recessione tedesca è un grave problema per noi e per tutta l'Europa. L'Italia appare in questi mesi più affidabile e resiliente. Ci auguriamo che la Bce – ha sottolineato il Ministro a margine dell'assemblea – sia più cauta nell'annunciare continui aumenti dei tassi di interesse, che rischiano di portare in recessione altri paesi europei, dopo la recessione molto significativa che ha segnato proprio la Germania, il motore dell'economia europea". Analizzando lo scenario assicurativo del nostro Paese Urso ha evidenziato che "nel 2022 sono stati circa 338 miliardi gli investimenti fatti dalle compagnie di assicurazione italiane in titoli di Stato, di cui 242 miliardi sono riferibili al debito sovrano italiano" e "l'incidenza di questa tipologia di investimenti, in Italia pari a circa il 30%, è di gran lunga superiore a quella media europea (12%)". Urso ha, inoltre, affrontato la questione demografica della Penisola e la scarsa natalità: "Dobbiamo prenderne atto e ridisegnare strumenti a sostegno della nuova composizione sociale che avrà sempre più necessità di strumenti idonei a sostenere il potenziale della spesa per le cure e per il welfare, anche a fronte di una spesa pensionistica che crescerà fino a circa il 17% del PIL tra 20 anni"."In un 2022 particolarmente complesso le compagnie di assicurazione hanno confermato la loro solidità" ha dettoprecisando tuttavia che la redditività si è ridotta: "nei rami danni, nonostante la crescita della raccolta, si sono sentiti gli effetti dell'inflazione che ha provocato un aumento delle componenti di costo". Lo scorso anno – ha ricordato la presidente dell'Ania – gli investimenti sono stati pari a 900 miliardi e "gli indici di solvibilità sono rimasti pressoché stabili a livelli di assoluta sicurezza: due volte e mezzo i minimi di legge, in linea con la media europea".Le, a partire dalla seconda del 2022, le estinzioni anticipate dei contratti – ha detto Farina – "sono via via aumentate. Con il rialzo dei tassi – ha aggiunto – i risparmiatori si sono, infatti, messi alla ricerca di rendimenti più elevati". Il saldo tra entrate (premi) e uscite (pagamenti per riscatti, scadenze, rendite e sinistri) è stato nel 2022 pari a 16 miliardi, sostanzialmente dimezzato rispetto al 2021, ma ancora positivo. Nei primi quattro mesi del 2023 si è invece registrata una rcome risultato del calo dei premi e, soprattutto, si un volume delle uscite in forte aumento. "È evidente dunque – ha affermato Farina – che oggi siamo in una fase difficile. È necessario creare le condizioni per cui l'assicurazione vita possa continuare a fornire risposte efficaci ai bisogni di sicurezza, stabilità e investimento di lungo termine degli italiani. Per quanto mi riguarda sono ottimista".."L'incidenza dei premi danni non auto sul PIL – ha osservato Farina – è ancora pari all'1,1%, rispetto alla media europea del 2,3%. Portare questi dati a valori confrontabili con gli altri paesi sviluppati, significa rimuovere un punto di debolezza e fragilità delle nostre famiglie e imprese e, dunque, dell'economia italiana nel suo complesso". Il primo trimestre 2023 – ha aggiunto – "ha confermato l'evoluzione positiva dei premi danni non auto, in aumento dell'11,4% rispetto allo stesso periodo del 2022".Per Farina è. "Il caposaldo è che all'Italia oggi serve un modello di welfare innovativo che possa integrare nel modo più equo ed efficiente l'uso di risorse pubbliche e private" ha auspicato la presidente dell'Ania. Nel suo intervento ha sottolineato che "è possibile associare più strettamente il sistema pubblico di welfare con l'assicurazione privata, che nel tempo ha già dimostrato la sua efficacia nella condivisione dei rischi e nel promuovere la prevenzione. Integrare le risorse dello Stato con quelle private, sotto la guida pubblica, potrebbe – ha aggiunto – consentire di creare un sistema di protezione più inclusivo e capace di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini"."L'Italia ha bisogno di protezione dai rischi, di coesione, conciliazione, ripresa demografica, certezze in campo di assitenza sanitaria". E, rivolta alle autorità, assicura: "Noi ci siamo".