Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari zavorrata da banche

(Teleborsa) -, con Milano che termina sotto la parità appesantita dalle banche. La giornata è stata priva di grandi spunti e volumi per lain occasione della festività dell'Independence Day . Sul fronte macroeconomico, le hanno registrato un calo inatteso a maggio, l'sul PIL è aumentato in termini tendenziali al 12,1% nel primo trimestre, mentre la disoccupazione in Spagna è diminuita meno delle previsioni a giugno.A Piazza Affaridi(dopo l'upgrade a Buy di Redburn),(dopo le indiscrezioni sul fatto che la società di private equity GTCR sia in trattative avanzate per acquisire una quota di maggioranza nel merchant business della società di elaborazione dei pagamenti Fidelity National Information Services) ed revisione al rialzo del target price da Goldman Sachs e speculazioni su cessione partecipazione).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,09. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,76%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +167 punti base, con un deciso aumento di 10 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,13%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,26%, resta vicino alla parità(-0,1%), e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,23%.Ilchiude la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,21%, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 30.441 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,05%); guadagni frazionali per il(+0,41%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,68%). Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,66%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,59%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,18%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,52%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,17%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,89%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%.del FTSE MidCap,(+6,56%),(+3,56%),(+3,14%) e(+3,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -4,02%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,17%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,93%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,48%.