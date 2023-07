Hidroelectrica, maxi IPO da 1,6 miliardi di euro sulla Borsa di Bucarest

(Teleborsa) - Franklin Templeton, in qualità di gestore di Fondul Proprietatea, ha comunicato i risultati dell'offerta pubblica iniziale () da parte del fondo delle azioni di. Il prezzo è stato determinato in 104 leu rumeni per le 78.007.110 azioni in offerta, per una(pari a oltre 1,6 miliardi di euro).Se l'opzione diviene esercitata integralmente, il numero di azioni di rta vendute all'IPO aumenterà a 89.708.177, che rappresenta ildi Hidroelectrica e l'intera partecipazione del fondo nella società.L'ammissione e l'inizio delle negoziazioni sul(BSE) con il simbolo "H2O" avverrà il 12 luglio 2023. Immediatamente dopo l'ammissione, le azioni di Hidroelectrica saranno incluse nell'indice BET del BSE.Si tratta della più grande IPO della storia della Romania e della