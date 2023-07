Reputazione online, FS: Ferraris si conferma nella top ten dei migliori manager

(Teleborsa) - L'si conferma, anche questo mese, all'ottavo posto nella speciale classifica realizzata dall'Osservatorio permanente di Reputation Science che analizza la reputazione online dei vertici delle grandi aziende italiane. Lo score dell'si è attestato a 73,80, punteggio raggiunto in considerazione degli eventi di cui è stato recente protagonista. Tra questi figura il protocollo d'intesa siglato con il Governo per connettere il Paese e rendere l'Italia sempre più digitalizzata con oltre 16mila chilometri di linee ferroviarie che saranno affiancate da cavi di fibra ottica, sostenendo, così, l'obiettivo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio di realizzare un backhauling in fibra ottica e un'infrastruttura radiomobile 5G, di proprietà pubblica.Ilconferma la sua leadership nelgrazie anche alle numerose gare lanciate e aggiudicate nelle ultime settimane, con particolare riguardo al sud Italia, come ha avuto modo di ricordare lo stesso Ferraris in un convegno a Messina, lo scorso 6 giugno, stimando in circagli investimenti per potenziare le infrastrutture viarie e ferroviarie in Calabria e Sicilia nei prossimi 10 anni.Grande attenzione, infine a unacapace di giovarsi del prezioso patrimonio di dati in possesso di FS e degli strumenti di analisi ed elaborazione sempre più raffinati e digitali di cui dispone, con il suo FS Research Center. Ne ha parlato proprio l'ad del Gruppo FS durante il seminario sull'Intelligence economica nell'era digitale organizzato a Roma dalla Luiss.