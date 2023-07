SGSS Italia riceve da Inarcassa mandato per fornire servizi di depositario

(Teleborsa) -(La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) ha selezionato Societe Generale Securities Services (per ia seguito di un bando indetto a livello europeo."Siamo molto orgogliosi di ricevere questo mandato da Inarcassa, principale player del settore previdenziale italiano - ha commentato- È una testimonianza forte e chiara di fiducia che questo importante Ente ha voluto esprimere ancora una volta nei confronti di Societe Generale Securities Services e chea supporto del segmento previdenziale locale"."Da parte nostra confermiamo l'impegno costante nel fornire undel patrimonio dell'ente nell'interesse dei suoi iscritti - ha aggiunto - Inarcassa potrà dunque continuare a beneficiare della solidità del gruppo Societe Generale e della nostra continua attenzione agli sviluppi in tecnologia e sicurezza".