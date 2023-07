Giornata da dimenticare per il mercato americano dopo dati occupati e verbali Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche accusa una discesa dell'1,17%; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 4.408 punti, ritracciando dello 0,86%. In rosso il(-0,83%); con analoga direzione, in discesa l'(-0,83%).dopo che gli, indicando che il mercato del lavoro rimane forte nonostante i crescenti rischi di recessione per l'aumento dei tassi di interesse. In particolare, i posti di lavoro privati sono aumentati di 497.000 unità il mese scorso, secondo il rapporto ADP, ben sopra le 228.000 unità attese dagli analisti.Ieri sera daidi giugno è arrivata la conferma che "quasi tutti" i partecipanti erano favorevoli ad una breve pausa per meglio valutare l'impatto dei precedenti aumenti dei tassi sull'economia, mentre "alcuni" avrebbero preferito un aumento di 25pb. Per quanto riguarda le opinioni sul sentiero dei tassi, come dichiarato recentemente dal presidente Powell, la maggioranza ritiene che sianoe che l'approccio dipenderà ancora una volta dai dati.Tra i maggiori titoli interessati daha lanciato Threads pr fare concorrenza diretta a Twitter e ha attirato milioni di utenti in poche ore;, cercando di proteggere l'acquisizione pianificata di non si appellerà all'ordine di un giudice statunitense di porre fine alla Northeast Alliance (NEA) conha segnalato che gli utili operativi del secondo trimestre sono in calo per il calo dei prezzi del gas e dei margini di raffinazione del petrolio.Sul fronte dell'ha firmato un accordo definitivo per vendere una quota di maggioranza nella sua attività Worldpay Merchant Solutions a fondi di private equity gestiti da GTCR in una transazione che valuta Worldpay circa 18,5 miliardi;ha annunciato l'acquisizione della linea di prodotti Blink di gocce per occhi e lenti a contatto daper 107 milioni di dollari.Andamento negativo negli States su tutti idell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,60%),(-1,59%) e(-1,27%) sono tra i più venduti.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,89%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,80%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,79%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,68%.Tra i(+1,76%),(+1,00%),(+0,58%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,63%. Crolla, con una flessione del 6,10%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,58%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,78%.