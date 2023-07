Mercati europei in forte calo su timori tassi alti. FTSE MIB a -2,53%

Generali

(Teleborsa) -, che perdono ulteriore terreno dopo l' avvio di Wall Street , appesantita dai solidi dati sugli occupati e dai verbali hawkish dell'ultima riunione della Federal Reserve, che hanno alimentato leTra i, debole(che ha annunciato l'acquisizione dell'asset manager globale Conning da Cathay Life, con cui stringe una partnership della durata minima di 10 anni), corre(che ha registrato una raccolta netta di giugno a 765 milioni di euro) e scendono(dopo che dal testamento di Silvio Berlusconi è emerso che i figli Marina e Pier Silvio avranno la maggioranza della controllante Fininvest).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,087. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-1,48%), che ha toccato 70,73 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +168 punti base, con un aumento di 7 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 4,31%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,57%, in perdita, che scende del 2,17%, e pesante, che segna una discesa di ben -3,13 punti percentuali.Pioggia di vendite sul, che scambia con una pesante flessione del 2,53%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,47%, scendendo fino a 29.525 punti. In netto peggioramento il(-1,93%); sulla stessa linea, pessimo il(-2,36%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento del 6,03%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -5,61%. Seduta negativa per, che scende del 5,18%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,74%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,36%.Al Top tra le azioni italiane a(+0,77%),(+0,57%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,75%. Sensibili perdite per, in calo del 5,15%. In apnea, che arretra del 4,94%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,77%.