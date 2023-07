Mercati asiatici contrastati, sale Alibaba dopo multa a controllata

Tokyo

Nikkei 225

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare una, che ha rinnovato le preoccupazioni per la crescita del gigante asiatico. In particolare, i dati sui prezzi al consumo cinesi hanno mostrato un andamento invariato a giugno rispetto all'anno precedente, mentre i prezzi alla produzione sono scivolati maggiormente in territorio negativo.Intanto, il segretario al Tesoro degli Stati Unitiha concluso la sua visita a Pechino e ha affermato che i colloqui sono stati "diretti" e "produttivi", mettendo i legami bilaterali su "piedi più sicuri".Tra le maggiori società, spicca il rialzo di, nella speranza che siano finite le pressioni delle autorità sul suo braccio finanziario Ant Group. La multa di 7,12 miliardi di yuan (985 milioni di dollari) inflitta venerdì ad Ant Group dai regolatori cinesi sembra infatti segnare la fine della repressione di Pechino nei confronti delle sue società tecnologiche., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,61%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di cinque ribassi consecutivi, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,38%.è appena sopra la parità.Poco sopra la parità(+0,56%); consolida i livelli della vigilia. In moderato rialzo(+0,24%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,44%.La giornata del 9 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,07%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,1%.Il rendimento per l'è pari 0,47%, mentre il rendimento deltratta 2,68%.