Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'. La seduta è stata priva di spunti significativi, con l'attenzione degli investitori che è incentrata sui nuovi dati di inflazione e sull'avviso della stagione di risultati societari negli USA.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,099. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,10%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +175 punti base, con un deciso aumento di 16 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,40%.avanza dello 0,75%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,07%.chiude la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,68%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 30.112 punti. In frazionale progresso il(+0,49%); come pure, poco sopra la parità il(+0,25%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo del 2,90%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,79%. Buona performance per, che cresce del 2,31%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,29%.Negative(-0,46%),(-0,41%) e(-0,23%.di Milano,(+3,31%),(+2,83%),(+2,83%) e(+2,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -4,22%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,67%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,06%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,13%.