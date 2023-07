Seduta positiva a New York in attesa di inflazione e trimestrali

Amazon

Bank of America

Apple

Meta Platforms

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, sebbene nelle ultime 24 ore diversiabbiano ribadito la, alimentando le preoccupazioni degli investitori che la più grande economia del mondo potrebbe finire in recessione.(Cleveland Fed) ha affermato che "i tassi di interesse devono aumentare ancora un po' rispetto al livello attuale e che devono rimanere lì per un periodo prolungato", sottolineando che sarebbe stata favorevole ad un rialzo a giugno, ma che non è ancora pronta a sbilanciarsi sulla decisione di luglio.(San Francisco Fed) ha ribadito che quest'anno saranno probabilmente necessari altri due rialzi dei tassi per ridurre l'inflazione.(Atlanta Fed) ha sostenuto che l'inflazione potrebbe tornare all'obiettivo del 2% senza ulteriori aumenti del tasso di interesse, ma il processo richiederà del tempo.Oggi gli occhi degli osservatori sono puntati sulle parole del presidente della Fed di St. Louis,, prima del periodo di calma che precede la prossima riunione della Fed (25-26 luglio).Oggi negli Stati Uniti non ci sono dati di rilievo in calendario, ma cresce l'attesa per la diffusione dell'indice deidi giugno (che sarà rilasciato mercoledì) e per l'indice deidi giugno (in uscita giovedì). Ladel secondo trimestre prende il via alla fine di questa settimana con i risultati delle grandi banche.Dal punto di vista societario, sono poche le notizie uscite prima dell'apertura. Un focus è su, impegnata in questi giorni nel "", in cui il gigante dell'e-commerce propone forti sconti per attirare i consumatori all'acquisto. Secondo le stime di, il "Prime Day" potrebbe generare undi 11,95 miliardi di dollari quest'anno, il che rappresenterebbe un aumento del 12% su base annua.Sempre sul fronte dei colossi tecnologici,ha annunciato l'intenzione di iniziare a vendere i suoi prodotti sulla popolare app di messaggisticadi Tencent, mentre Axios ha scritto che Instagram (di proprietà di) sta pianificando di portare i suoi strumenti di branded content su, la sua nuova piattaforma di social media.Guardando ai, ilavanza a 34.093 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.423 punti. Leggermente positivo il(+0,28%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,31%).