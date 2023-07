IDB, Sasso: lieti che TIP abbia coinvolto altri investitori, progetto è ambizioso

Italian Design Brands

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(IDB), polo italiano del design quotato su Euronext Milan, hadell' operazione coordinata daper cui un club deal con alcuni dei più importanti family office italiani ha deciso di acquistare un'ulteriore partecipazione del 20% in Investindesign, società che detiene una partecipazione del 49,96% in IDB."Siamo lieti che TIP abbia deciso di dar vita a questa ulteriore operazione - commenta, Chairman e CEO di IDB - dimostrando così nuovamente non solo di credere nel nostro progetto di crescita e sviluppo, ma di aver voluto coinvolgere i propri soci a incrementare il commitment complessivo sul gruppo. Il coinvolgimento di altri investitori, ma quasi doverosa vista, da una parte, la forte frammentazione e, dall'altra, l'importanza di questi settori per l'intero sistema paese".