Mercati europei positivi nella giornata dell'inflazione USA

(Teleborsa) -, con l'nel mese di giugno. Intanto, l'indice dei prezzi al consumo della ha segnato un +0,6% su base mensile e una crescita dell'1,9% su base annua, confermando le indicazioni preliminari.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,102. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.936,1 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 74,94 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +174 punti base, con ilche si attesta al 4,36%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,90%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,33%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,79%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 28.356 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 30.404 punti. Leggermente positivo il(+0,22%); sui livelli della vigilia il(+0,14%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,56% (dopo l' upgrade da parte degli analisti di Jefferies). Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,00%. In luce, con un ampio progresso del 2,19%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,13% (dopo che ieri sera ha annunciato l'esclusiva a FSI SGR, Pay Holding e BCC Pay per la valorizzazione del business della monetica).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,28%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,99%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,96%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.di Milano,(+2,70%),(+2,03%),(+1,89%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,77%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,30%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,80%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,49%.