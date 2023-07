Positiva Wall Street dopo l'inflazione. Focus sulle trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street dopo il dato sull'inflazione risultato migliore delle attese degli analisti e con gli investitori che scommettono che il rialzo dei tassi di 25 punti base, ormai dato per scontato a luglio, sia l'ultimo del ciclo per la Federal Reserve. Nel frattempo,che entrerà nel vivo venerdì con le grandi banche americane.Tra gli indici statunitensi, ilun rialzo dello 0,41%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.476 punti. Buona la prestazione del(+1,17%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,96%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,48%),(+1,35%) e(+1,29%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,24%),(+2,04%),(+1,51%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,58%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,99%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+6,19%),(+4,54%),(+4,23%) e(+3,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,82%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,11%.scende del 3,22%.