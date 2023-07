UniCredit e Trustpair annunciano una partnership su IBAN Check

UniCredit

(Teleborsa) -, la piattaforma leader nella prevenzione delle frodi nei pagamenti B2B, hanno annunciato oggi una partnership che vedrà quest'ultima arricchire la propria piattaforma digitale offrendo, una soluzione di UniCredit in ambiente Open Banking sviluppata in collaborazione con il consorzio CBI (Consorzio Bancario Italiano). Grazie a IBAN Check, i clienti di Trustpair potranno verificare in tempo reale la corretta associazione tra IBAN e Codice Fiscale/P.IVA dei beneficiari italiani delle loro disposizioni di pagamento.Questo livello di controllo aggiungeedalle operazioni di onboarding e di pagamento delle imprese, garantendo che vengano sempre fornite informazioni valide, in un formato compatibile con i processi aziendali - riducendo così al minimo gli interventi manuali inefficienti e il rischio di frodi. IBAN Check è uno dei primi di un ecosistema di servizi a valore aggiunto basati sulla tecnologia API che UniCredit ha sviluppato nell'ambito della sua strategia di digitalizzazione del Gruppo., Global Head of Payments & Cash Management di UniCredit, ha commentato: "Uno dei filoni della nostra strategia digitale è quello di migliorare l'esperienza del cliente attraverso la semplificazione e l'attenzione alle sue esigenze. Le soluzioni di pagamento saranno fondamentali per noi in futuro, e la connettività API e l'Open Banking sono aree chiave in cui continueremo a investire. La nostra collaborazione con Trustpair per la verifica dell'IBAN, che ci auguriamo proficua, è coerente con questo approccio"., CEO di Trustpair, ha aggiunto: "Trustpair aiuta le aziende a gestire correttamente i dati dei fornitori e a evitare il rischio di frode su larga scala, il che è importante se si considera che una singola azienda può avere migliaia di fornitori locali e internazionali. Siamo felici di avviare questa partnership con UniCredit, una banca leader a livello paneuropeo, il cui impareggiabile radicamento in Italia fornirà una copertura geografica strategica per molti dei nostri clienti."