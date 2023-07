Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini grazie alle banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla, in scia ai guadagni di ieri dopo che dati migliori del previsto sull'hanno alimentato le speranze di un allentamento della politica restrittiva della Federal Reserve.Daidel 14-15 giugno, in cui in banchieri centrali dell'eurozona hanno deciso di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base, è emerso che c'è stato un "consenso molto ampio" del Consiglio direttivo per l'aumento dei tassi di 25 punti base, anche se inizialmente è stata anche espressa una preferenza per l'aumento dei tassi di 50 punti base in considerazione del "rischio che l'inflazione elevata diventi più persistente".Sempre sul fronte della politica monetaria, il ha affermato che "bisogna essere prudenti e pazienti, perché gli effetti della politica monetaria si vedono nel corso del tempo", e quindi "è giusto tenere un orientamento restrittivo per tornare a prezzi che noi definiamo stabili".L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,39%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.960,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,31%.Lieve calo dello, che scende a +168 punti base, mentre ilsi attesta al 4,13%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,62%, composta, che cresce di un modesto +0,32%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,8%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,00%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 30.907 punti.Leggermente positivo il(+0,56%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,38%).di Milano, troviamo(+2,79%),(+2,40%),(+1,90%) e(+1,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,59%.di Milano,(+3,47%),(+2,45%),(+1,76%) e(+1,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,21%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%. Tentenna, che cede lo 0,87%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,85%.