Dufry, ulteriore upgrade da S&P a BB. Aumenta linea di credito revolving

Dufry

(Teleborsa) - Segnando il secondo upgrade quest'anno,hadi- colosso svizzero dei duty-free e e duty-paid che ha acquistato Autogrill -. L'azione di S&P si è basata sulla forte performance di Dufry, sul continuo slancio nei viaggi e sul completamento con successo dell'aggregazione aziendale con Autogrill.Inoltre, Dufry haa 2.675 milioni di euro. In particolare, i partner bancari esistenti e nuovi si sono impegnati per 180 milioni di euro nell'aprile di quest'anno, con accordi per ulteriori 410 milioni di euro firmati a giugno. Con queste due step, lo strumento complessivo è stato quindi aumentato dagli iniziali 2.085 milioni agli attuali 2.675 milioni di euro."Abbiamo aumentato la nostra RCF di complessivi 590 milioni di euro a fine giugno, a condizioni interessanti nell'attuale contesto di mercato e beneficiando anche dell'impatto dell'aggiornamento del rating - ha commentatodi Dufry - La scadenza 2027 ammonta a 2.675 milioni di euro, fornendofinanziatrici di Dufry e Autogrill".