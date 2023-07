Mercati europei tonici. Focus su banche centrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Dai verbali BCE è emerso che la banca centrale europea si baserà sui dati macroeconomici per capire quale sarà il momento giusto per interrompere l'aumento dei tassi. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'vanta un progresso dello 0,54%, dopo che i dati sui prezzi alla produzione hanno confermato il raffreddamento delle pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti. Il rallentamento ha rafforzato le attese tra gli investitori per uno stop alla stretta monetaria della Fed, dopo il rialzo ormai scontato previsto nella riunione di luglio.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,51%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.959,5 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 76,26 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,14%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,74%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,32%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,50%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,78%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.828 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,08%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(+0,04%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,87%),(+2,19%),(+1,79%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,04%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%.del FTSE MidCap,(+1,57%),(+1,43%),(+1,42%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,58%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,06%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,72%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,30%.