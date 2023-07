Quantum Capital Partners vende l'italiana Slim Aluminium a Dingsheng Group

(Teleborsa) -(QCP), gestore di fondi di investimento con sede a Monaco di Baviera, Germania, specializzato in complesse operazioni di turn-around, carve-out aziendali e progetti di trasformazione in Europa, ha finalizzato la vendita di, tra i leader italiani nella produzione di prodotti in alluminio laminato sottile, a, il maggiore produttore di fogli di alluminio al mondo, con sede nella provincia di Jiangsu, in Cina.Slim Aluminium è stata venduta sulla base di un, pari a 6,4 volte l'EBITDA del 2022. Con sede a Cisterna di Latina, da oltre 60 anni Slim Aluminium produce un'ampia gamma di fogli, nastri e laminati di alluminio per i settori dell'imballaggio, dell'automotive, dei trasporti e dell'edilizia, servendo il mercato europeo con una capacità totale attuale di 120.000 tonnellate l'anno.I fondi gestiti da QCP avevano acquistato Slim Aluminium da Norsk Hydro nel 2016, quando era operativamente in perdita (perdita netta di oltre 16 milioni di euro nel 2015) e registrava una produzione di 69.000 tonnellate. Ora è: nel 2022 ha registrato ricavi consolidati per 326,8 milioni di euro (252,5 milioni di euro nel 2021) e un risultato netto di 9,6 milioni di euro (2,4 milioni di euro nel 2021).L'operazione ha ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie, compreso il nulla osta in materiada parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.