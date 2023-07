Tonica Wall Street, I prezzi si raffreddano in USA

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,23%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.496 punti. Sale il(+1,11%); con analoga direzione, positivo l'(+0,72%).Segnali confortanti dai dati macroeconomici che hanno mostratonegli Stati Uniti che confermano il raffreddamento dell'inflazione. Sotto le attese anche le richieste di sussidi alla disoccupazione.(+1,47%),(+1,05%) e(+0,80%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,42%.Tra i(+2,76%),(+2,04%),(+1,72%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,65%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -2,42%.Resta vicino alla parità(-1,19%).Piatta, che tiene la parità.(+6,05%),(+5,19%),(+3,86%) e(+3,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,82%.Seduta negativa per, che scende del 7,03%.Sensibili perdite per, in calo del 6,59%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,09%.