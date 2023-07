Wall Street positiva. L'inflazione si conferma in frenata

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, dopo che i dati sui prezzi alla produzione hanno confermato il raffreddamento delle pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti. Il rallentamento ha rafforzato le attese tra gli investitori per uno stop alla stretta monetaria della Fed, dopo il rialzo ormai scontato previsto nella riunione di luglio.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,16%, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.501 punti. In rialzo il(+1,43%); con analoga direzione, sale l'(+0,8%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,33%),(+1,14%) e(+0,99%). Il settore, con il suo -1,05%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,34%),(+1,32%),(+1,04%) e(+1,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,98%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,17%.Tentenna, che cede lo 0,99%.(+5,44%),(+4,77%),(+4,43%) e(+4,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,98%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,57%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,41%.