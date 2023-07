Banca Profilo, nel nuovo piano previste acquisizioni in Private Banking e Fintech

Banca Profilo

(Teleborsa) - I principali obiettivi del nuovodisono: il salto dimensionale delle attività di Private e Investment Banking finalizzato alla ottimizzazione della redditività dei business; il consolidamento della capacità reddituale a bassa volatilità sviluppata dalla Finanza; il rafforzamento degli investimenti effettuati nel fintech, con particolare focus su intelligenza artificiale e asset digitali; l'ulteriore aumento della remunerazione degli azionisti sfruttando solidità e redditività. È quanto emerge dalle linee guida che la Capogruppo Arepo BP ha identificato come direttrici strategiche per lo sviluppo delle attività nei prossimi tre anni, che verranno tradotte in un nuovo piano entro la fine dell'anno.Nell'area del, sono previsti: la crescita organica attraverso l’inserimento di team di banker con un target di clientela ulteriormente spinto su HNWI, professional e family office; l'allargamento della gamma di servizi e prodotti con apertura a soluzioni semi-liquide, prodotti assicurativi vita e danni, certificati, prodotti legati alla trasformazione energetica e digital asset; la creazione di un servizio di consulenza globale di portafoglio, allargando lo scope dei prodotti inclusi e con l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale; la definizione di un'offerta ESG con attenzione alle soluzioni presenti nel segmento dei private market e in particolare sui prodotti di impatto.Per quanto riguarda l', gli obiettivi strategici prevedono: l'ampliamento dell’attuale gamma di servizi offerti attraverso l'attività di Strategic Equity, finalizzata all'investimento diretto ed indiretto in operazioni di pre-Ipo e private investment; il potenziamento della capacità di placement nei mercati esteri, sia equity sia debito; il rafforzamento dell'attività di lending.Sul fronte della, è atteso: lo sviluppo delle attività di intermediazione mediante l'allargamento delle asset class agli ETF; il consolidamento del trading obbligazionario e azionario con maggiore concentrazione sulle attività di market making; il mantenimento della redditività da banking book, potenziando quello azionario e HTC, anche attraverso una diversificazione geografica di titoli governativi e sovranational; lo sviluppo delle sinergie con le altre divisioni del Gruppo mediante l’emissione di certificates e depositi strutturati per i clienti di Private Banking e della Digital Bank.Banca Profilo ha anche segnalato un focus sulla, con: l'acquisizione di una fabbrica prodotto di asset management, con focus su alternativi, al fine di sviluppare veicoli e prodotti in delega e facilitare le possibilità di partnership; l'apertura del modello di business verso mercati esteri ai fine di esportare il modello di business, e garantire nuove opportunità di investimento ai clienti domestici; sviluppo delle partecipazioni strategiche nel fintech allo scopo di differenziare il proprio posizionamento competitivo rispetto ai peer e di migliorare il cost income; possibilità di vendere servizi di investimento tramite il nuovo modello di banking as a service.