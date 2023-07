Tonica Wall Street dopo le trimestrali positive delle grandi banche

JPMorgan

Citigroup

BlackRock

UnitedHealth

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo le. La seduta odierna è la ciliegina sulla torta di una settimana estremamente positiva per la grande parte degli asset, grazie alla speranza che gli Stati Uniti si stiano dirigendo verso uno "scenario Goldilocks", una situazione nella quale una crescita bassa ma solida si coniuga con un'inflazione contenuta, evitando così una pericolosa recessione.Con riguarda all'ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con un utile netto in aumento del 67% a 14,47 miliardi di dollari, Wells Fargo con un utile netto in aumento del 57% a 4,94 miliardi di dollari,con un utile netto in calo del 36% a 2,9 miliardi di dollari.Tra glidel mercato,ha comunicato una crescita degli asset under management (AUM) a 9,43 trilioni di dollari, mentreha incrementato l'estremità inferiore della guidance sugli utili annuali.Sul fronte della(San Francisco) ha detto che l'economia ha ancora slancio, e che la Fed dovrebbe iniziare a dirigersi verso il tasso di interesse neutrale, via via che l’inflazione si avvicina al target del 2%.ha affermato che la robustezza del mercato del lavoro e la forza complessiva dell'economia creano spazi per un ulteriore inasprimento della politica monetaria, aggiungendo di essere favorevole a altri due aumenti dei tassi Fed da 25 punti base quest'anno.Tra i titoli interessati dalle, Plug Power beneficia di un upgrade a outperform da Northland Capital Markets, Microsoft di un upgrade di UBS a buy, AT&T soffre un downgrade a neutral da JPMorgan, mentre Alcoa un downgrade a neutral da JPMorgan.Sul sono diminuiti i prezzi import-export a giugno 2023, secondo quanto comunicato oggi dal Bureau of Labour Statistics.Guardando ai, c'è un guadagno suldello 0,42%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.521 punti. In moderato rialzo il(+0,54%); come pure, leggermente positivo l'(+0,49%).