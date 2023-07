Wells Fargo, utile sale a 4,9 miliardi nel 2° trimestre. Battute le attese

Wells Fargo

(Teleborsa) -, la quarta più grande banca statunitense, ha registrato undi 4,938 miliardi di dollari, o 1,25 dollari per azione, neldel 2023, rispetto ai 3,142 miliardi di dollari (+57%), o 75 centesimi per azione, di un anno fa (+67%). Isono aumentati del 20% a 20,53 miliardi di dollari. Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,16 dollari su ricavi di 20,12 miliardi di dollari.Ilè aumentato del 29% a 13,16 miliardi di dollari, principalmente a causa dell'impatto dei tassi di interesse più elevati e dei maggiori saldi dei prestiti, parzialmente compensati dai minori saldi dei depositi.Ilè aumentato dell'8% a 7,37 miliardi di dollari, guidato da maggiori ricavi di negoziazione nell'area Markets e minori svalutazioni in venture capital e private equity, parzialmente compensati da minori commissioni relative ai depositi, un calo delle commissioni basate su attività in Wealth and Investment Management a causa di valutazioni di mercato inferiori e minori guadagni netti sulle vendite di titoli di debito.L'nel secondo trimestre 2023 include un aumento di 949 milioni di dollari dell'indennità per perdite su crediti principalmente per prestiti per uffici immobiliari commerciali, nonché per maggiori saldi di prestiti con carta di credito."Abbiamo registratonel secondo trimestre - ha commentato il- Il nostro forte margine di interesse ha continuato a beneficiare di tassi di interesse più elevati e siamo rimasti concentrati sul controllo delle spese. Come previsto, gli addebiti netti sui prestiti sono aumentati rispetto al primo trimestre. I charge-off al consumo hanno continuato a peggiorare leggermente. I charge-off commerciali sono aumentati a causa di un numero limitato di mutuatari nel Commercial Banking, con, e perdite più elevate negli immobili commerciali, principalmente nel portafoglio uffici"."L'e, sebbene ci sarà probabilmente un continuo rallentamento economico e permangono incertezze, è del tutto possibile che la gamma di scenari si restringa nei prossimi trimestri", ha aggiunto.