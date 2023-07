Piazza Affari debole. Europa fa peggio dopo dati Cina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre la piazza di Milano si posiziona poco sotto la linea di parità. A penalizzare i mercati continentali concorre a performance negativa dlele borse asiatiche, in scia ai deludenti dati del PIL e delle vendite al dettaglio cinesi.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 75,11 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,15%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,32%, resta vicino alla parità(-0,18%), più forti le vendite a, che soffre un calo dell'1,13%., con ilche si attesta poco sotto i valori della vigilia a 28.639 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 30.667 punti. Variazioni negative per il(-1,12%); sulla stessa linea, in ribasso il(-0,76%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,62%),(+1,51%),(+1,24%) e(+1,03%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -4,19%.Male, che registra un ribasso del 3,02%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.del FTSE MidCap,(+4,29%),(+1,88%),(+1,64%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,44%.Crolla, con una flessione del 4,79%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,42%.