Wall Street apre sottotono dopo dati macro deludenti

(Teleborsa) -, risentendo di alcuni deludenti dati macro, come quello delle cresciute meno delle attese , e quello della, che si è contratta inaspettatamente a giugno. Si attendono ora i dati delle vendite e scorte all'industria.Un assist è offerto da conti positivi di Bank of America e dai numeri di Lockheed Martin , che hanno compensato la trimestrale deludente di Morgan Stanley A New York, l'indice ilscambia sulla parità (-0,03%), mentre fa leggermente peggio l', che avvia gli scambi con una limatura dello 0,16%. IN rosso anche il, che mostra un calo dello 0,27%.Al top tra i(+3,7%) e(+2,02%). Fra i peggiori di oggiche perde poco più di un punto percentuale.Fra le società che hanno presentato i risultati,sale del 2,81% edell'1,1%, mentresale dello 0,89%.