Mercati europei positivi concentrati sulle trimestrali

(Teleborsa) -, dopo i guadagni messi a segno dai mercati americani e asiatici dove gli investitori hanno scelto l'ottimismo guardando ai conti di bilancio positivi delle big bancarie statunitensi. La cautela è tuttavia d'obbligo in vista degli appuntamenti clou, la prossima settimana, con le decisioni delle banche centrali.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,123. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.978,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 75,73 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,96%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, denaro su, che registra un rialzo dell'1,25%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,37%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 28.718 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.743 punti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per le utility:, che vanta un progresso dell'1,62%.Buona performance per, che cresce dell'1,56%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,40%. Guadagno moderato per, che avanza dell'1,32%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,65%.Calo deciso per, che segna un -1,5%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,27%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,79%),(+1,88%),(+1,78%) e(+1,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,15%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,85%.