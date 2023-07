Presentate a Caserta le startup del futuro

(Teleborsa) - "Abbiamo apprezzato molto la intraprendenza e le idee imprenditoriali di tutti i partecipanti al Progetto Sistemis su start-up innovative. L'impegno, dei giovani corsisti ha evidenziato la loro passione e reso evidente il loro desiderio di presentarsi al mondo imprenditoriale. Auspichiamo che le idee proposte si trasformino in realtà commerciali di successo, portando innovazione e ulteriore sviluppo sui nostri territori" Lo ha detto, alla, congratulandosi personalmente con tutti i partecipanti."Durante il percorso - ha sottolineato.-, i partecipanti hanno lavorato intensamente per ideare e proporre i loro sogni imprenditoriali e trasformarli in progetti realizzabili. Hanno ricevuto supporto da esperti del settore delle start-up e hanno avuto l'opportunità di seguire lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. I partecipanti hanno dimostrato una notevole creatività nell'ideazione di soluzioni innovative, attraverso l'applicazione di tecnologie emergentiSecondo, "È importante stare al passo con i tempi, anzi, un passo avanti, come solo i giovani sanno fare. Fondamentale è anche conoscere i mercati di riferimento e provare a cogliere opportunità che delle volte sono sottovalutate o tralasciate, per questo è la formazione è centrale per la crescita degli individui ed ancor più per giovani imprenditori oltre a lavorare su sé stessi e riuscire a distinguersi ed emergere dalla massa. Sistemis è stata una bella sfida per tutti, a cui ha contribuito tutto il gruppo giovani dell'associazione e credo che progetti così meritino di essere valorizzati e riproposti."Durante l'evento sono stati illustrati partner e potenziali investitori, che hanno dimostrato interesse nei confronti delle idee e del progetto presentati."Va sicuramente apprezzato l'impegno dei giovani. In un periodo in cui i neet rinunciano, a priori, ad impegnarsi e sacrificarsi per il proprio futuro - ha evidenziato, iniziative come quella odierna, supportata dalla Regione Campania, valorizzano i talenti dei ragazzi e nel contempo favoriscono il tessuto economico del territorio."Ed infatti durante tutto il percorso formativo sono state create importanti opportunità di networking e partnership che potrebbero favorire lo sviluppo e la crescita delle start-up ma anche collaborazioni con le imprese."La fierezza dei ragazzi nel presentare il loro progetto - ha sostenuto- era più che tangibile e questo vuol dire che siamo riusciti nell'intento di far germogliare competenza e consapevolezza in ognuno di loro. Spero vivamente che riescano a dar vita a queste idee e sono veramente compiaciuto dell'impegno e della dedizione dimostrate. Da parte mia e delle amministrazioni che rappresento sento di dover complimentarmi con tutti per i risultati conseguiti e ringraziare chi ha lavorato per rendere possibile tutto questo".Le attività de 'progetto', che si concluderanno ufficialmente in aula il 25 prossimo, si sono articolate in una serie di incontri che sono scaturiti in una vera e propria fucina di idee creative e soluzioni innovative, portate avanti da una numerosa e talentuosa comunità di giovani imprenditori in erba. All'L'evento di presentazione degli esiti è stato un modo per presentare al pubblico l'idea di start-up innovativa creata dai partecipanti. Grande spazio hanno avuto i giovani startupper che hanno illustrato le proprie idee progettuali ed imprenditoriali nella casa degli imprenditori che hanno avuto modo di porre quesiti agli aspiranti statupper stimolando la conversazione attraverso quesiti ed approfondimenti.