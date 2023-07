Wall Street apre in buon rialzo su ottimismo per trimestrali

Bank of America

Morgan Stanley

Dow Jones

S&P-500,

Nasdaq 100

S&P 100

Salesforce

United Health

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, che estende i guadagni entro il mezzo punto percentuale, continuando aannunciate ieri da alcuni colossi della finanza USA, come, mentre oggi è stato il turno di Goldman Sachs Sul fronte macro, isono apparsi sotto le attese e non prospettano bene per gli altri dati relativi al mercato immobiliare in uscita nei prossimi giorni.Alala Borsa di New York, l'indicemostra un rialzo dello 0,51%, proseguendo la serie di otto rialzi consecutivi iniziata il 10 di questo mese; sulla stessa linea l'che avanza in maniera frazionale arrivando a 4.572 punti. Guadagni della stessa misura per il(+0,26%) e l'(+0,34%).Tra i, prosegue la corsa di (+4,43%),con incrementi superiori ai due punti.La peggiore performance è quella diche perde oltre un punto dopo i conti.