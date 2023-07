Wall Street prosegue tonica

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta a due velocità, con un guadagno frazionale suldello 0,63%, mentre si muove al ribasso l', che perde lo 0,44% a 4.546 punti. In forte calo il(-1,72%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,61%.A deprimere il Listino USA concorrono i numeri deludenti di Tesla e Netflix, che hanno più che controbilanciato quelli positivi di J&J. Quanto ai dati macro di oggi, il settore immobiliare ha offerto segnali di debolezza, mentre resta solido il mercato del lavoro, nonostante il rallentamento dell'attività.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,82%),(+1,39%) e(+1,16%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,73%),(-1,95%) e(-1,51%).Al top tra i(+6,22%),(+2,83%),(+2,24%) e(+2,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,48%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,47%),(+2,46%),(+2,36%) e(+2,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,58%.In perdita, che scende dell'8,32%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,29 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,10%.