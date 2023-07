Autogrill, Dufry annuncia risultati definitivi procedura congiunta su residue azioni

Autogrill

(Teleborsa) -ancora in circolazione,, oggetto della proceduta congiunta svoltasi dal 10 al 17 luglio 2023, per l'adempimento dell’obbligo di acquisto delle azioni residue dopo la chiusura dell'OPA.Sulla base dei risultati definitivi comunicati da UniCredit Bank AG, Milan Branch in qualità di intermediari incaricato del coordinamento della raccolta delle Richieste di Vendita Relative alla, gli azionisti di Autogrill hanno presentato Richieste di Vendita per complessiverappresentanti ildell’Emittente ed il 63,9139% del totale delle Azioni Rimanenti.I suddetti risultati definitivi riflettono una cper le quali sono state presentate Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta rispetto ai risultati preliminari della Procedura Congiunta comunicati in data 18 luglio 2023.In relazione alle 8.894.212 Azioni Rimanenti per le quali sono state presentate Richieste di Vendita:(ossia 0,1583 azioni ordinarie di nuova emissione di Dufry, quotate e negoziate sul Six Swiss Exchange, per ciascuna Azione Rimanente) verrà corrisposto ai titolari di, rappresentanti il 98,1683% delle Azioni Rimanenti:(ossia 6,33 Euro per ciascuna Azione Rimanente) verrà corrisposto ai titolari di, rappresentanti l’1,8317% delle Azioni Rimanenti.Al fine di pagare ilagli Azionisti Richiedenti, l’Offerente, in esecuzione dell’Aumento di Capitale a Servizio dell’Offerta,. L’importo complessivo delspettante agli Azionisti Richiedenti che ne abbiano fatto richiesta nelle loro Richieste di Vendita Relative alla Procedura Congiunta èPer le, i relativi titolari non hanno presentato alcuna Richiesta di Vendita Relativa alla Procedura Congiunta.