Borse del Vecchio Continente caute assieme a Piazza Affari

(Teleborsa) -, mentre si attende la partenza di Wall Street. Ad esercitare pressioni l'andamneto negativo dei tech, ma l'attenzione è già rivolta all'avvio della stagione delle semestrali la prossima settimana.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,113. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,48 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,07%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un +0,18%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 28.833 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 30.839 punti, sui livelli della vigilia.Consolida i livelli della vigilia il(-0,19%); leggermente negativo il(-0,47%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,08%),(+0,79%),(+0,72%) e(+0,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,66%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,40%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,25%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,08%.del FTSE MidCap,(+2,35%),(+1,89%),(+1,38%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,22%.Calo deciso per, che segna un -3,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,70%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,16%.