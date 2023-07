Milano non si allontana dalla parità assieme agli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Recordati

Banca Mediolanum

Pirelli

Banca Generali

Nexi

STMicroelectronics

Leonardo

Saipem

Buzzi Unicem

Cembre

Technogym

Danieli

Wiit

Sesa

Safilo

Tinexta

(Teleborsa) -, che navigano a vista in chiusura d'ottava, in attesa dell'ondata dinell'arco delle prossime due settimane., per cogliere eventuali cenni di ripresa o recessione, che saranno letti sempre alla luce delle future strategie delle banche centrali.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,39%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,27%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,08%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,47%,è stabile, riportando un moderato +0,01%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,13%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 28.834 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.844 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,1%); leggermente negativo il(-0,33%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 3,10%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,00%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,87%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,68%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,20%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,15%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,11%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.Tra i(+2,69%),(+1,29%),(+1,22%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,42%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,84%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,07%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,74%.