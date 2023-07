Russia, banca centrale alza tassi di 100 punti base

(Teleborsa) - La Banca centrale russa alza il tasso d'interesse più di quanto atteso dal mercato. L'istituzione - citando la necessità di combattere l'inflazione - ha portato il costo del denaro all'8,5%, dal 7,50% precedente.Le attese degli"Gli attuali tassi di crescita dei prezzi, inclusa una varietà di indicatori sottostanti, hanno superato il 4% in termini annualizzati e sono ancora in aumento - sottolinea la banca centrale in una nota - . L'aumento della domanda interna supera la capacità di espandere la produzione, anche a causa della limitata disponibilità di risorse di lavoro. Ciò rafforza la. Le aspettative di inflazione sono aumentate. L'andamento della domanda interna e il deprezzamento del rublo dall'inizio del 2023 amplificano notevolmente i rischi proinflazionistici".La Banca centrale tiene aperta la prospettiva di un ulteriore aumento del tasso di riferimento nelle prossime riunioni per stabilizzare l'inflazione attesa in calo al 4% nel 2024, ma che nel 2023 si attesterà al 5-6,5%.