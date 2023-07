Wall Street positiva con trimestrali e banche centrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

materiali

finanziario

Johnson & Johnson

Travelers Company

Intel

Chevron

Salesforce

ASML Holding

AirBnb

PDD Holdings

JD.com

Sirius XM Radio

Applied Materials

Intuitive Surgical

CSX

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street, all'indomani di una sessione contrastata. Gli investitori sono concentrati sulle trimestrali americane e sulle riunioni di politica monetaria di Federal Reserve, Banca centrale europea e Banca del Giappone, in calendario per la prossima settimana. Sempre sul fronte della politica monetaria, oggi la Banca centrale russa ha alzato il tasso d'interesse di 100 punti base, portandolo all'8,5% annuo.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 35.213 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.550 punti. Sale il(+0,76%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,42%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,91%),(+0,61%) e(+0,50%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,51%) e(-0,43%).Al top tra i(+6,07%),(+1,80%),(+0,90%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,65%.(+2,49%),(+1,99%),(+1,95%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,30%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,46%.Scende, con un ribasso del 3,99%.scende del 3,74%.