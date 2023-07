Borsa di New York cauta in attesa di Fed e trimestrali tech

Meta Platforms

Microsoft

Alphabet

Netflix

Tesla

Mattel

AMC Entertainment

Spotify

Domino's Pizza

Tesla

UBS

American Express

Piper Sandler

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, con gli investitori in attesa dellediffondono i dati questa settimana, dopo i risultati deludenti dila scorsa settimana) e della. La riunione della Fed dovrebbe concludersi con un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base al 5,5%, che potrebbe essere l'ultimo rialzo dell'attuale ciclo di inasprimento, dopo che i dati di questo mese hanno mostrato segni di disinflazione.Sul, l'indice FED Chicago sull'attività nazionale ( è risultato pari a -0,32 punti a giugno 2023, in diminuzione dal mese precedente. Gli operatori si trovano a valutare anche ilflash del mese di luglio.Tra le, spiccano(dopo che il film "Barbie" è diventato il film di maggior incasso finora quest'anno negli USA, con l'aspettativa di maggiori vendite dell'iconica bambola da parte del produttore di giocattoli) e(dopo che un giudice ha bloccato il piano di conversione azionaria che rischiava di diluire le partecipazioni).Per quanto riguarda gliha dichiarato che sta aumentando i prezzi dei suoi piani premium nella maggior parte dei suoi mercati, mentreha deluso le aspettative per i ricavi del secondo trimestre del 2023.Sul fronte dellesoffre un downgrade da parte dia "underweight", mentreaccusa una revisione al ribasso del giudizio da parte dia "underweight".Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 35.286 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.552 punti. In frazionale progresso il(+0,28%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,36%).