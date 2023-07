Bubbles BidCo, finanziamento da 495 milioni di euro con pool di banche

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

UniCredit

BPER Banca

Crédit Agricole

MPS

Deutsche Bank

illimity

JPMorgan

Banca Ifis

(Teleborsa) -, holding partecipata dal fondo americano H.I.G. Capital e dalla famiglia Barbarossa e socio di maggioranza di Acqua & Sapone, ha sottoscritto uncon un, composto dain qualità di main lender e Banca Agente, oltre aItalia,, OLB Bank,Il finanziamento - che si articola in due linee di credito da 440 milioni di euro complessivi e una Revolving Credit Facility di 55 milioni - sarà utilizzato per il rifinanziamento del, oltre che al supporto dei progetti di sviluppo e delle attività di gestione del, si legge in una nota."Strutturare un'operazione di debito da quasi 500 milioni in un contesto finanziario e inflattivo come quello attuale è un'e della solidità attuale e prospettica della posizione economico-finanziaria del Gruppo - ha commentato l'- Proseguiamo il nostro percorso di creazione di valore con investimenti per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader nel mercato della cura casa e persona, un settore in continua espansione e crescita sia in Italia sia in altri mercati internazionali".