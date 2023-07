Giornata cauta per i Listini europei, in attesa di BCE e trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con l'IBEX spagnolo che sottoperforma risentendo dell'incertezza dell'esito elettorale, con il partito popolare che si conferma al primo posto, ma non ha la maggioranza per governare. Lo scenario sul mercato azionario resta di cautela, rispettivamente previste per il 26 e il 27 luglio,societarie, che entrano nel vivo anche in Europa.Sul, a luglio l'composito è sceso di un punto a 48,9 e si è attestato su livelli compatibili con una contrazione del PIL a inizio trimestre. Su base settoriale prosegue la recessione manifatturiera mentre la ripresa nei servizi continua a perdere spinta.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,18%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +162 punti base, con ilche si posiziona al 4,02%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Chiude sulla parità la, con ilche si attesta a 28.908 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.925 punti. In frazionale progresso il(+0,41%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,67%).di Milano, troviamo(+1,89%),(+1,71%),(+1,69%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,60%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.Tra i(+4,53%),(+3,55%),(+3,17%) e(+2,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,04%.scende del 2,99%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,34%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.