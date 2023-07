Alfonsino, superato obiettivo di adesioni per lancio del servizio Prenotazione Tavoli

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha annunciato lo scorso 7 giugno , nell'ambito della iniziale fase di screening sui partner della ristorazione, pari a 200 affiliazioni. La società sottolinea di aver registrato ad oggi un numero di adesioni pari a 279, superando la soglia inizialmente prevista di oltre il 40%."Siamo entusiasti di poter condividere con la comunità finanziaria l'importante traguardo raggiunto, per noi conferma ulteriore della bontà del progetto - ha commentato il- La, di molto superiore alle nostre iniziali stime strategiche. Ci prepariamo al lancio del beta test con estrema fiducia, nella convinzione di poterci posizionare con questo servizio come leader di mercato nei piccoli e medi centri italiani".Alfonsino specifica che la partenza del beta test, insieme all'attivazione del servizio in piattaforma, è previstae vedrà inizialmente coinvolti 21 centri, venendo poi progressivamente esteso a tutti gli altri centri attivi.