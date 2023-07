Borse europee caute guardano alle banche centrali

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'. Gli occhi degli investitori puntati sulle trimestrali e sulle prossime mosse delle banche centrali: questa settimana sono attese le decisioni di Fed e BCE, tra domani e giovedì, con la previsione che alzino ulteriormente i tassi di 25 punti base.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,105. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.964,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,89%.Lieve peggioramento dello, che sale a +166 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,07%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,20%, mentre, al contrario, incolore il, che continua la seduta a 30.975 punti, sui livelli della vigilia.Tra idi Milano, in evidenza(+2,48%),(+1,72%),(+1,63%) e(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,77%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,43%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,36%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,35%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,04%),(+2,17%),(+1,94%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,09%.Calo deciso per, che segna un -3,06%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,01%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,00%.