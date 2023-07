INWIT acquista azioni proprie per oltre 4 milioni di euro

INWIT

società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

(Teleborsa) -, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di avertra il 17 e il 21 luglio 2023, complessivamenteal prezzo medio unitario di 11,8234 euro, per unpari aAl 21 luglio, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 2.026.006 azioni proprie pari a circa lo 0,21% del capitale sociale.A Milano, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per la, che conclude in progresso dello 0,69%.