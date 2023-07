Sui livelli della vigilia Borsa Italiana in attesa di banche centrali e trimestrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Poste Italiane

Pirelli

Banca Generali

Recordati

A2A

Terna

Interpump

GVS

Tod's

MFE B

MFE A

Carel Industries

Alerion Clean Power

Ascopiave

Ariston Holding

(Teleborsa) -, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei, in attesa della conclusione delle. Sul fronte macroeconomico, in Germania l'indicatore IFO di luglio ha mostrato una diminuzione maggiore delle attese dell'ottimismo delle imprese, sulla scia del rallentamento globale e della restrizione monetaria.Dal bank lending survey della BCE è emerso che lao utilizzo di linee di credito è sceso aldall'inizio dell'indagine nel 2003.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,105. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,20%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,07%.Invariato lo, che si posiziona a +164 punti base, con ilche si attesta al 4,05%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un +0,15%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 28.962 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.972 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,19%); in frazionale calo il(-0,47%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,84%. Composta, che cresce di un modesto +1,37% (dopo la pubblicazione delle semestrale). Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,21%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,20%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,40%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.del FTSE MidCap,(+4,77%),(+2,07%),(+1,65%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,88% (dopo l'annuncio dell'acquisizione della maggioranza della norvegese e un Aucap da 200 milioni di euro). Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,04%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,49%.