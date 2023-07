Borse europee deboli alla vigilia della BCE

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Stabile sulla piazza di New York l'Gli investitori mostrano cautela con i. Oggi il direttorio della(il Fomc) annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse americani, seguito dalla conferenza stampa del presidente. Domani, giovedì 27 luglio, sarà laa comunicare le sue decisioni e dopo la presidenteterrà una conferenza stampa esplicativa.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 79,49 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +164 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,09%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,49%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia;scende dell'1,35%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.981 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,90%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,81%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,65%.Buona performance per, che cresce dell'1,87%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,06%.Calo deciso per, che segna un -1,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,64%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+3,48%),(+1,96%),(+1,91%) e(+1,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,79%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,71%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,40%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,96%.