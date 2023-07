Equity europeo in rosso con crollo LVMH. A Milano spiccano le banche

LVMH

(Teleborsa) -, su cui pesa il crollo didopo la diffusione di conti secondo trimestre in linea con le attese, che alimentano i timori degli analisti sulla fine di un ciclo di forte crescita del settore. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti grazie ai rialzi delle banche, dopo cheche ha rivisto al rialzo la guidance 2023 Cresce l'attesa e la cautela in vista degli, con gli investitori che sembrano voler non assumere particolari posizioni e prendere profitto dopo gli ultimi guadagni.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,107. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,37%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,87% e continua a trattare a 78,94 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,20% a quota +165 punti base, mentre ilsi attesta al 4,08%.scende dello 0,80%, piccola perdita per, che scambia con un -0,62%, e in apnea, che arretra dell'1,94%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,25%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,27%, scambiando a 30.892 punti. In lieve ribasso il(-0,46%); sulla stessa linea, in frazionale calo il(-0,57%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,96%. Svettache segna un importante progresso del 3,85%. In luce, con un ampio progresso dell'1,64%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,53%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,31%. Calo deciso per, che segna un -2,83%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,16%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%.di Milano,(+1,93%),(+1,91%),(+1,58%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,40%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,56%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,44%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,43%.