Fiera Milano, upgrade dell'infrastruttura dati del centro congressi Allianz-MiCo

Fiera Milano

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, hain merito ad un'tra la società, la propria controllante Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e la propria controllata totalitaria Fiera Milano Congressi.L'operazione riguarda la realizzazione diche assicureranno un significativo upgrade dell'attuale infrastruttura dati e telecomunicazioni relativi alla venue del, di proprietà di Fondazione Fiera Milano, che Fiera Milano Congressi, in qualità di locataria, utilizza per concederla, in tutto o in parte, a terzi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni.Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano Congressi, per quanto di rispettiva competenza, intendono inoltre affidare a Fiera Milano ildel Progetto la cui realizzazione verrà poi eseguita da un soggetto terzo qualificato.L'impegno finanziario per il completamento del Progettoinclusivo del compenso in favore di Fiera Milano in relazione alla sua attività di general contractor, e sarà sostenuto, in parti uguali e senza alcun vincolo di solidarietà, da Fondazione Fiera Milano e da Fiera Milano Congressi. Quale compenso per l'esecuzione dell'incarico di general contractor, la controllante e la controllata si impegnano a corrispondere a Fiera Milano una fee pari al 4% dell’importo riconosciuto al fornitore.