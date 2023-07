Wall Street resta debole dopo mossa Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Si conferma poco mossa la borsa di Wall Street dopo che la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse ai massimi da 22 anni e non ha escluso altri ritocchi all'insù del costo del denaro, ma ha ribadito che per le future decisioni terrà conto degli effetti della energica manovra di rialzo già operata.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 35.467 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.560 punti. Leggermente negativo il(-0,53%); sui livelli della vigilia l'(-0,14%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,62%) e(+0,45%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,50%) e(-0,62%).Tra i(+7,19%),(+1,91%),(+1,02%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,53%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,34%.Tentenna, che cede l'1,17%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,98%),(+5,78%),(+5,60%) e(+5,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,53%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,45%.