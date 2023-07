Tonica Wall Street dopo dati positivi del PIL e trimestrale Meta

Meta Platforms

(Teleborsa) -, dopo che la(+2,4% vs +2% nel primo trimestre) con l'attività che è rimasta ampiamente resiliente nonostante l'aggressivo inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve. Inoltre, i dati macro hanno evidenziato che le pressioni sui prezzi si stanno attenuando, con il PCE price index in aumento del 2,6% nel secondo trimestre.Ieri sera, come ampiamente atteso, la riunione del FOMC si è conclusa con un(si tratta di un). Nella conferenza stampa, Powell ha riconosciuto che, mentre l'edilizia abitativa ha registrato una lieve ripresa, la crescita dei consumi e degli investimenti fissi è rallentata. I toni sulla crescita sono in ogni caso più ottimisti: lo staff della Fed non prevede più una recessione, ma solo un "notevole" rallentamento nei prossimi mesi."I recenti segnali di disinflazione e la moderata crescita del numero dei posti di lavoro aumentano le probabilità che il rialzo dei tassi di luglio possa essere l'ultimo di questo ciclo, come ci aspettiamo - ha commentato Xiao Cui, Senior Economist di Pictet Wealth Management - Tuttavia,: pertanto una nuova accelerazione dell'inflazione e solidi dati del mercato del lavoro potrebbero indurre un altro rialzo, sebbene più probabilmente a novembre che a settembre".il titolo, dopo che ieri sera ha comunicato di aver registrato un forte aumento delle entrate pubblicitarie, superando gli obiettivi degli analisti per il secondo trimestre e prevedendo entrate per il terzo trimestre superiori alle aspettative del mercato.Tra gli altri, ci sono: Southwest Airlines (ha avvertito di un aumento del costo del lavoro per l'anno e ha registrato un calo dell'utile del secondo trimestre); EBay (prevede un profitto del terzo trimestre inferiore alle aspettative del mercato poiché la piattaforma di e-commerce ha speso di più per rafforzare alcune categorie di beni), Chipotle (ha mancato le stime per le vendite trimestrali poiché una pausa negli aumenti dei prezzi di mesi ha danneggiato la sua top line); McDonald's (ha battuto le aspettative per le vendite trimestrali, poiché i consumatori attenti ai costi hanno cercato opzioni più economiche).Wall Street mostra la seduta con unsuldello 0,29%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.606 punti (+0,82%). Ottima la prestazione del(+1,61%); come pure, in rialzo l'(+1,08%).