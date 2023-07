Wall Street procede a piccoli passi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

utilities

finanziario

beni industriali

McDonald's

Dow

Boeing

Salesforce

Honeywell International

Verizon Communication

American Express

Visa

Align Technology

Lam Research

Applied Materials

Micron Technology

eBay

Honeywell International

CoStar

O'Reilly Automotive

(Teleborsa) -, grazie alle positive(oggi quella di Meta) ed alle indicazioni giunte dalle(Fed e BCE) circa una possibile pausa nei rialzi dei tassi di interesse. Alla Borsa di New York, ilche si attesta a 35.454 punti; sulla stessa linea l', che continua la seduta a 4.567 punti. In frazionale progresso il(+0,56%); senza direzione l'(+0,18%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,61%) e(+0,46%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,63%),(-0,87%) e(-0,42%).del Dow Jones,(+2,12%),(+2,01%),(+1,61%) e(+1,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,49%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,15%.(+14,31%),(+9,80%),(+6,99%) e(+6,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,34%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,69%.In perdita, che scende del 4,06%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,79%.